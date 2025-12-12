Buscan desesperadamente a una mujer que desapareció en Miramar hace una semana

Se trata de Alejandra Marcela Toloza, quien fue vista por última vez el pasado jueves 4 de diciembre cuando salió de su casa y nunca regresó.

El hijo de la mujer de 58 años indicó que “ estaba depresiva”.

Toloza fue vista por última vez el pasado jueves, cerca de las 18:30, cuando salió de su domicilio y nunca regresó. En diálogo con el medio 0223, el hijo de Toloza señaló que su mamá “se encontraba mal, estaba depresiva”.

“Envió un mensaje, apagó el celular, lo dejó en la casa y se fue”, detalló. Según indicó, al momento de su desaparición, su madre vestía una musculosa blanca, un short de jean, zapatillas deportivas oscuras, y llevaba una cartera negra y un suéter turquesa.

Intensos operativos Mientras se analizan las cámaras de seguridad, se están llevando a cabo rastrillajes en la parte posterior del bosque energético. Esta zona ya había sido rastrillada, sin ningún resultado, al igual que la zona que va del Polideportivo Néstor Kirchner hasta el Parque Judicial.