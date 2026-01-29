Encontraron el cadáver del hombre arrastrado por el mar en Santa Teresita: dónde apareció

El turista de 41 años había ingresado al mar y fue arrastrado por la corriente en Santa Teresita. Su cuerpo apareció en Las Toninas tras un intenso operativo.

El hombre de 41 años que era intensamente buscado tras desaparecer en el mar en Santa Teresita fue hallado sin vida este jueves cerca de Las Toninas.

El hombre de 41 años que era intensamente buscado tras desaparecer en el mar en Santa Teresita fue hallado sin vida este jueves cerca de Las Toninas, luego de un amplio operativo desplegado por fuerzas de seguridad y equipos de rescate en la zona costera.

La víctima fue identificada como Mariano Arredondo, quien había ingresado al agua el miércoles por la tarde junto a su pareja. Según informaron fuentes policiales, ambos comenzaron a tener dificultades al ser sorprendidos por una fuerte corriente.

En medio de la emergencia, los guardavidas lograron rescatar a la mujer, pero no pudieron evitar que el hombre desapareciera de la superficie.

Desaparición y rastrillajes en Santa Teresita Rescatistas relataron que uno de los guardavidas llegó a sujetarlo durante algunos instantes, aunque el cansancio, la tensión del momento y la fuerza del oleaje hicieron imposible sostenerlo. El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, a la altura de la calle 38, en un sector cercano al muelle de Santa Teresita.

Tras la desaparición, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda, con rastrillajes por tierra y por agua. Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos de la Policía y personal municipal trabajaron durante la tarde y la noche con embarcaciones, gomones y apoyo logístico en toda la zona.