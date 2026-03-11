Las espectaculares imágenes que muestran criaturas marinas y corales únicos en las islas del Caribe

Las aguas de las resplandecientes costas de los territorios caribeños británicos fueron un misterio durante mucho tiempo.

Pero ahora, un grupo de científicos en lo que es la primera expedición más allá de las aguas poco profundas de las islas han descubierto una cordillera submarina, un enorme "agujero azul", arrecifes de coral aparentemente intactos por el cambio climático y criaturas marinas nunca antes vistas.

En un trabajo que se ha extendido en las últimas seis semanas durante las 24 horas del día, los investigadores sometieron cámaras y otros equipos a la presión extrema del agua y llegaron a grabar a 6.000 metros de profundidad.

Para navegar por las Islas Caimán, Anguila y Turcas y Caicos, se vieron obligados a depender de mapas de décadas de antigüedad con graves errores y áeras enteras que no aparecían señaladas.

El Centro para la Ciencia del Medio Ambiente, la Pesca y la Acuicultura (Cefas) de Reino Unido compartió sus imágenes y descubrimientos en exclusiva con la BBC.

Lawrence Eagling y el Programa Blue Belt Un calamar enope (calamar Enoploteuthidae), un pez dragón (Neonesthes), una anguila pelícano (Eurypharynx pelecanoides) y un pez barril (Opisthoproctus soleatus)

El gobierno de Reino Unido comparte la responsabilidad de proteger la naturaleza de las islas, y hasta el 90% de las especies únicas de Gran Bretaña se encuentran en estos y otros territorios británicos de Ultramar.

Ahora, los científicos afirman que la carrera por proteger este entorno "relativamente prístino" de las amenazas del cambio climático y la contaminación ha comenzado.

"Este es el primer paso hacia entornos que la gente nunca ha visto, y que en algunos casos ni siquiera sabía que existían", explica el doctor James Bell, quien lidera la expedición a bordo del buque de investigación británico RRS James Cook con científicos de las tres islas.

"Justo acabamos de encontrar una especie de pepino de mar nadador, y aún no sabemos qué es", añade, calificando la diversidad que ha observado de "realmente asombrosa".

Cefas Los científicos inicialmente pensaron que este pepino de mar era una especie conocida como el monstruo de pollo sin cabeza (Enypniastes), pero no es así.

Las Islas Caimán, Anguila y las Islas Turcas y Caicos albergan 146 especies que solo viven en esos territorios, y esta expedición de investigación debería añadir aún más a la lista.

El equipo documentó cerca de 14.000 especímenes individuales y 290 tipos diferentes de criaturas marinas, aunque se necesita más investigación científica para confirmar sus hallazgos.

Encontraron una anguila pelícano con una cola rosa brillante que emite destellos rojos para atraer comida, un pez barril con ojos tubulares que apuntan hacia arriba para ver las siluetas de sus presas y un pez dragón con una vara brillante bajo la barbilla.

En declaraciones a la BBC mientras el barco navegaba por una montaña submarina inexplorada llamada Pickle Bank, Bell declaró: "No estamos seguros de a qué distancia estamos. Es bastante difícil cartografiarla sin correr el riesgo de encallar".

Después, el equipo descubrió que esa montaña, ubicada en el norte de la isla Pequeño Caimán, se eleva desde 2.500 metros de profundidad hasta unos 20 metros por debajo de la superficie del mar.

Las imágenes revelan una ladera de color azul brillante, amarillo y naranja rebosante de vida: torres doradas de coral que crecen junto a corales que parecen grandes cerebros.

El equipo filmó peces revoloteando entre corales gorgonia látigo y esponjas marinas anaranjadas gelatinosas cerca de corales negros.

Han encontrado uno de los arrecifes más saludables y diversos de la región, libre de los estragos de la enfermedad del coral pétreo que azota el Caribe.

Es probable que este arrecife esté protegido, por ahora, por sus profundidades y las empinadas laderas de la montaña.

Cefas Se bajaron cámaras de aguas profundas y ecosondas del costado del buque de investigación para recolectar material.

Cefas Los científicos utilizaron equipos especializados de aguas profundas para estudiar la biodiversidad marina en el fondo del mar.

Los arrecifes de aguas profundas, o mesofóticos, suelen ser demasiado profundos para verse afectados por el aumento de la temperatura oceánica —causado principalmente por el cambio climático—, que ha dañado el 80% de los corales del mundo desde 2023.

Utilizando cámaras de aguas profundas y ecosondas bajadas desde el costado del barco, los investigadores han cartografiado casi 25 000 km² de fondo marino y han capturado 20.000 fotografías, incluyendo peces linterna brillantes y cefalópodos de aspecto alienígena.

"Conocemos la superficie de Marte o la Luna mejor que la de nuestro propio planeta. Tu envías un satélite para allá y quedan cartografiados en unas pocas semanas", apunta Bell.

"En cambio, eso no lo podemos hacer con nuestro océano. Tenemos que cartografiarlo poco a poco utilizando instrumentos acústicos a bordo de barcos", explica.

En las islas Turcas y Caicos, el equipo descubrió algo que faltaba en las cartas marinas existentes: una cresta montañosa extremadamente empinada de 3.200 metros que se extiende 70 kilómetros a lo largo del lecho marino, al oeste de un lugar llamado Gentry Bank.

Cefas Un ejemplo de coral mesofótico fotografiado en el fondo marino de Anguila.

También les sorprendió descubrir un enorme sumidero vertical llamado agujero azul, 75 kilómetros al sur de un banco llamado Gran Turca, que se formó cuando una cueva se derrumbó hacia dentro.

"Imaginen sacar una bola de helado del fondo marino. Eso es lo que vimos: un cráter de unos 300 metros de ancho a 550 metros bajo el nivel del mar", describe Bell.

Creen que sus escarpadas paredes podrían formar el agujero azul más profundo del Caribe, rivalizando con el famoso Gran Agujero Azul de Belice.

Normalmente no hay vida dentro de un agujero azul, pero las cámaras instaladas en el interior del nuevo descubrimiento muestran pequeñas esponjas, una especie de erizo llamado espatangoide grande y diversas especies de peces.

Y 25 kilómetros al norte de Anguila, los investigadores siguieron los rumores difundidos por pescadores locales que habían extraído trozos de coral mientras trabajaban.

El equipo confirmó la existencia de un arrecife de 4 kilómetros con mosaicos de coral creciendo en "jardines" de esponjas. También encontraron coral negro que podría tener miles de años, lo que lo convierte en uno de los más antiguos jamás registrados.

"Esto nos indica que estos entornos son realmente prístinos y saludables", afirma Bell.

Cefas Coral en aguas poco profundas de Pickle Bank, Caimán.

Cefas Arrecife antiguo de Pickle Bank, Caimán.

Cefas Coral mesofótico en las Islas Turcas y Caicos.

Los científicos están interesados ​​en estas zonas de aguas profundas y montañas escarpadas porque pueden canalizar agua rica en nutrientes a la superficie, proporcionando zonas de alimentación para animales o lugares de pesca.

A bordo del barco, el Cefas colaboró ​​con un grupo de expertos ambientales de las Islas Caimán, Anguila y Turcas y Caicos, quienes utilizarán los hallazgos para mejorar los planes de gestión de la biodiversidad y encontrar nuevas oportunidades de pesca para las comunidades isleñas.

"Nuestras islas nacieron literalmente del mar. Pero en lo que respecta a nuestros entornos marinos, realmente no hemos tenido la oportunidad de descubrir qué hay ahí fuera", le dijo a la BBC Kelly Forsythe, del Departamento de Medio Ambiente de las Islas Caimán.

Los gobiernos de las islas se unieron a la investigación como parte de un proyecto denominado Programa Blue Belt (Cinturón Azul).

El trabajo debería proporcionar información para ayudar a Reino Unido a cumplir con sus compromisos legalmente vinculantes ante la ONU de proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030 en Áreas Marinas Protegidas designadas.

"Cualquiera puede dibujar un recuadro en un mapa y decir: 'Esa es un área marina protegida'", explica Bell. "Pero a menos que sepas qué contiene, no sabes si es útil en absoluto".

