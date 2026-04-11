Embistió un control, huyó y abandonó 19.500 atados de cigarrillos de contrabando

El conductor escapó tras embestir un control de Gendarmería en Misiones. La carga de cigarrillos de contrabando fue hallada en el monte.

El secuestro de 19.500 atados de cigarrillos de contrabando hallados luego de ser abandonado por una camioneta que chocó con un control de Gendarmería y huyó en Misiones.

Una persecución se desató en la Ruta Provincial N° 17, en Misiones, luego de que una camioneta atravesara un control de Gendarmería sin detenerse y escapara a gran velocidad. Horas más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en una zona de monte, con una importante carga ilegal en su interior.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” realizaban un operativo en una zona rural y detectaron una Volkswagen Amarok sin patente que circulaba a alta velocidad. Lejos de acatar la orden de frenado, el conductor embistió el control y se dio a la fuga.

Hallazgo de los atados de cigarrillos Tras un seguimiento controlado, los agentes lograron ubicar la camioneta en un camino secundario, sin ocupantes y con la caja abierta. En el interior se hallaron 39 cajas que contenían un total de 19.500 atados de cigarrillos de origen extranjero sin documentación.

Por orden del Juzgado Federal y la Fiscalía de Eldorado, se realizó el conteo y secuestro de la mercadería. Además, al verificar el número de chasis, se constató que el rodado tenía pedido de captura por robo agravado en la provincia de Buenos Aires.