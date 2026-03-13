El ciudadano chino que fue detenido por el contrabando de 2.000 hormigas reina en un aeropuerto de Kenia

Un hombre originario de China fue detenido en el principal aeropuerto de Kenia acusado de intentar sacar del país africano más de 2.000 hormigas reina.

Zhang Kequn fue interceptado durante un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de la capital, Nairobi, después de que las autoridades descubrieran un gran cargamento de hormigas vivas en su equipaje.

El acusado no ha respondido a los cargos, pero los investigadores afirmaron ante el tribunal que estaba vinculado a una red de tráfico de hormigas que fue desarticulada en Kenia el año pasado.

Las hormigas están protegidas por tratados internacionales sobre biodiversidad y su comercio está estrictamente regulado.

El año pasado, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés) advirtió sonre el aumento de la demanda de hormigas de jardín —conocidas científicamente como Messor cephalotes— en Europa y Asia, donde los coleccionistas las tienen como mascotas.

Un fiscal declaró el miércoles ante un tribunal que Zhang había empaquetado algunas hormigas en tubos de ensayo, mientras que otras estaban ocultas en rollos de papel de seda escondidos en sus maletas.

"En su equipaje personal se encontraron 1.948 hormigas de jardín empaquetadas en tubos de ensayo especiales", declaró el fiscal Allen Mulama ante el tribunal.

"Se recuperaron otras 300 hormigas vivas ocultas en tres rollos de papel higiénico dentro del equipaje", añadió.

El fiscal solicitó al tribunal que permitiera el examen forense de los dispositivos electrónicos del sospechoso, como su celular y computadora personal.

Una red de tráfico

Duncan Juma, un alto funcionario del KWS, declaró a la BBC que se esperaban más detenciones a medida que los investigadores ampliaban su investigación a otras ciudades kenianas donde se sospecha que se estaba llevando a cabo la recolección de hormigas.

En mayo pasado, un tribunal keniano condenó a cuatro hombres a un año de prisión o a una multa de US$7.700 por intentar sacar del país miles de hormigas reinas vivas, en un caso sin precedentes.

Reuters El año pasado, las autoridades en Kenia dieron un golpe al tráfico de hormigas en el que participaban extranjeros.

Los cuatro sospechosos —dos belgas, un vietnamita y un keniano— se declararon culpables de los cargos tras su detención en lo que el KWS describió como "una operación coordinada y basada en información de inteligencia".

Los belgas declararon ante el tribunal que recolectaban las codiciadas hormigas como hobby y que no creían que fuera ilegal.

Los investigadores afirman ahora que Zhang era el cerebro de esta red de tráfico, pero al parecer escapó de Kenia el año pasado utilizando un pasaporte diferente.

El miércoles, el tribunal permitió a los fiscales detenerlo durante cinco días para que los detectives pudieran llevar a cabo más investigaciones.

El KWS, más acostumbrado a proteger a animales de mayor tamaño, como leones y elefantes, describió la sentencia del año pasado como un "caso histórico".

Las hormigas incautadas el año pasado eran hormigas cosechadoras gigantes africanas que, según el KWS, son importantes desde el punto de vista ecológico, ya que su eliminación del ecosistema podría alterar la salud del suelo y la biodiversidad.

Se cree que el destino previsto eran los mercados de mascotas exóticas de Europa y Asia.

