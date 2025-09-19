El megaoperativo policial en el oeste de la Ciudad dejó siete detenidos, secuestro de droga, armas y vehículos

Un amplio procedimiento policial se desarrolló este viernes desde la madrugada en el barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, como parte de una investigación por una serie de robos violentos. El megaoperativo dejó como saldo siete personas detenidas y el secuestro de droga, armas, celulares y vehículos vinculados a distintos hechos delictivos.

El despliegue comenzó alrededor de las 5 de la mañana y contó con la participación de fuerzas conjuntas de la Policía de Mendoza, Investigaciones, el Grupo Especial de Seguridad (GES) e Infantería. En total se realizaron 45 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la zona.

La ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus , confirmó los primeros resultados. “Ya hay siete personas detenidas, entre ellas quienes serían los autores del disparo a una joven en la Sexta Sección”, indicó. Ese hecho, ocurrido días atrás, había generado fuerte conmoción entre vecinos y motivó el avance de la causa.

Rus precisó que durante los procedimientos “se secuestraron 14 celulares y se encontró droga”, además de armas y otros elementos que estarían vinculados a los robos investigados. La funcionaria agregó que el operativo también tiene como objetivo dar con personas con pedidos de captura pendientes.

“Estamos trabajando de manera articulada con todas las áreas de seguridad para desbaratar a estas bandas que venían operando en la zona oeste de Capital”, afirmó la ministra. Y subrayó: “Este tipo de procedimientos son clave para esclarecer los hechos puntuales y para devolver tranquilidad a los barrios”.

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos figuran sospechosos de violentos asaltos y ataques ocurridos en el último mes. También se recuperaron vehículos denunciados como robados, que habrían sido utilizados para cometer distintos delitos.

El megaoperativo continúa en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Desde el Ministerio de Seguridad adelantaron que los resultados completos serán informados una vez finalicen las actuaciones judiciales y periciales correspondientes.