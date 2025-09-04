El hijo de dos policías se encuentra internado tras recibir un disparo accidental en su domicilio
El joven de 15 años fue traslado al Hospital Central.
Un joven de 15 años, hijo de dos policías, sufrió un balazo en su pierna izquierda. El hecho ocurrió este jueves por la mañana en su domicilio ubicado en calle Félix Suárez, del departamento de Guaymallén. Los padres no se encontraban en el domicilio.
De momento se desconoce el contexto del disparo, pero las primeras versiones indican que el disparo fue de forma accidental. El joven fue trasladado al Hospital Central por "una herida de fuego con entrada y salida en el miembro izquierdo inferior. El chico se encuentra lúcido tras el disparo, en apariencia, accidental".
Además, el parte médico aclara que "se encuentra revisando la lesión vascular y se está estabilizando con trasfusiones. Se espera evolución".
El caso está siendo investigado por la Fiscalía Penal de Menores.