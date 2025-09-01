El hijo de Carlín Calvo reveló que lo detuvieron en Hawaii: "Caí preso"

En las últimas horas, el hijo y actor de Carlín Calvo , Facundo, reveló en una entrevista que durante su tiempo viviendo en el exterior estuvo preso . En esta charla, habló sobre la experiencia de vivir fuera de Argentina, donde dio detalles de por qué estuvo detenido.

En esta entrevista “El Living” de News Digitales, Facundo fue consultado sobre si contaba con alguna anécdota que nunca había revelado, donde eligió contar una difícil decisión que le tocó enfrentar cuando vivió en Hawaii .

"Tuve un pequeño percance con la ley", y luego confesó: "Me detuvieron manejando un poco copetín y después caí preso básicamente por un rato”, expresó el actor e hijo de Calvín Calvo .

Recordando aquel percance que tuvo durante su tiempo residiendo fuera del país, Facundo agregó: "Lo gracioso fue que pensé que estaba en una película, porque no caía", entre risas.

El momento cuando fue detenido y su liberación en Hawaii

"Estaba en el auto del policía y le hablaba como si fuera un Uber. En el momento fue un susto, pero después se solucionó todo", explicó sobre ese momento, donde el actor no era consciente de lo que sucedía.

Finalmente, contó cómo fue esperar en la celda el pago de su fianza: "Estuve en la celda y ahí sí me empecé a asustar un poco porque pasaba el tiempo y tenía que venir alguien a pagar la fianza. Cayó un amigo hawaiano y me sacó".