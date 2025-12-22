El empresario Marcelo Porcel volvió al país y podría ser detenido: fue denunciado por abuso de menores
Porcel fue denunciado por abuso y corrupción de menores. La investigación reúne testimonios de diez adolescentes que habrían sido víctimas.
La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de los amigos de su hijo. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario y está radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50.
Según informó el periodista Mauro Szeta, Porcel regresó al país el pasado viernes 19 de diciembre. El empresario debe notificar al juzgado o podrían detenerlo.
Cabe destacar que tras la denuncia, la Justicia dictó una restricción perimetral que impide al acusado acercarse a menos de 300 metros de las presuntas víctimas, del colegio Palermo Chico y del club GEBA. Aunque Porcel está imputado, aún no fue indagado: el fiscal solicitó la citación, pero la incorporación de un nuevo denunciante obligó a un paso procesal previo.
Los chats que complican a Porcel
Los encuentros, que habrían comenzado en 2022 y solían darse los fines de semana, se organizaban a través de un grupo de WhatsApp. Allí, el presunto anfitrión utilizaba el apodo “El Capitán”, según consta en la denuncia. En esos intercambios, siempre de acuerdo a fuentes del caso, se ofrecían sumas de dinero, transferencias a billeteras virtuales y premios, como figuritas del Mundial Qatar 2022, a cambio de aceptar desafíos o permanecer en las reuniones. También se proponía cubrir los traslados mediante aplicaciones de viajes.
Los mensajes incluían propuestas vinculadas al consumo de alcohol y a apuestas deportivas. Además, entre las situaciones que se mencionan en el expediente se mencionan masajes en las piernas luego de partidos de fútbol, un video de chicos corriendo en ropa interior dentro de un despacho y una supuesta imagen de un adolescente duchándose. “A ellos les decía cosas como ‘esto no se lo cuenten a nadie, esto es entre El Capitán y ustedes’”, explicaron los padres.