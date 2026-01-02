El calor afloja apenas en Mendoza: así estará el fin de semana tras las temperaturas extremas

Tras un comienzo de 2026 sofocante, con temperaturas que alcanzaron los 38° , a Mendoza les espera un fin de semana con temperaturas todavía elevadas , aunque con un leve descenso en los registros máximos , de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) y la Oficina de Vigilancia Meteorológica ( OVM ).

El cambio no será drástico, pero sí marcará un respiro térmico luego de jornadas extremas que mantuvieron a amplias zonas de la provincia bajo alertas por calor.

Para este sábado , el pronóstico anticipa una jornada calurosa , con poco cambio de la temperatura respecto de las últimas horas, aunque ya lejos de los picos del viernes.

La máxima rondará los 30°C , con una mínima cercana a 22°C .

De acuerdo con la OVM, se espera viento durante el mediodía y la tarde , lo que podría aportar algo de alivio momentáneo, aunque sin impacto significativo en la sensación térmica.

En alta montaña, el panorama será estable, con cielo despejado a algo nublado y sin fenómenos de relevancia.

Domingo: vuelve a subir apenas el termómetro

El domingo mantendrá la misma tendencia: cielo mayormente despejado, condiciones secas y temperaturas que volverán a ubicarse en torno a los 31°C, consolidando un fin de semana típico de verano mendocino, pero sin extremos.

El SMN no prevé precipitaciones ni tormentas para ambas jornadas, por lo que el calor será el principal factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Calor persistente, pero sin alertas

Si bien el calor continuará siendo protagonista, el descenso respecto del viernes marca el fin del episodio más intenso, y por el momento no rigen alertas por temperaturas extremas para el sábado y el domingo.