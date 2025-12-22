El amor después del dolor: así reaccionó la familia de Fernando Báez Sosa al nuevo novio de Julieta Rossi

Julieta Rossi, expareja de Fernando, hizo público su nuevo noviazgo durante el evento Párense de Manos y la familia del joven acompañó la noticia.

Luego de la tragedia que envolvió a la familia Báez Sosa y a Julieta Rossi, expareja de Fernando, la joven volvió a quedar en el centro de la escena. La ex del joven asesinado por rugbiers en Villa Gesell eligió mantener un perfil bajo tras el hecho y se mostró cercana a los familiares de la víctima. Este fin de semana anunció su nueva relación, algo que repercutió en los papás del joven.

Julieta Rossi había elegido desarrollar una carrera ligada al baile, evitando convertirse en una figura mediática, incluso durante el juicio contra los asesinos de Fernando y también tras el estreno del documental que reconstruyó el violento asesinato. Sin embargo, desde hace varios meses mantenía una relación privada con Agustín Monzón, nieto del histórico ex boxeador argentino Carlos Monzón.

Este fin de semana, en el marco del evento Párense de Manos, el joven subió al ring y cayó ante Franco Bonavena, nieto del legendario Ringo. En ese contexto, tras su combate, Monzón le pidió públicamente a Julieta que fuera su novia, frente a miles de espectadores presentes en el estadio y a quienes siguieron el evento por streaming. Un gesto que conmovió y suavizó el clima luego de la derrota.

La noticia no tardó en llegar a los padres de Fernando, con quienes Rossi siempre mantuvo un vínculo muy cercano. Según trascendió, recibieron el anuncio con gran felicidad, ya que fueron ellos mismos quienes alentaron a Julieta a seguir adelante con su vida y continuar su crecimiento personal.