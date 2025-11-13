Droga, vehículos pedidos y cinco detenidos durante operativos de prevención en Godoy Cruz y Luján de Cuyo
Los operativos realizados en distintos puntos de Godoy Cruz y Luján dejaron varios detenidos. También incautaron motos y un auto pedido por un caso estafa.
Diversos operativos policiales desarrollados en los departamentos de Godoy Cruz y Luján de Cuyo dejaron como saldo cinco sujetos detenidos. Además, incautaron tres motos, una de las cuales había sido denunciada como robada, y un auto con pedido activo por un caso de estafa.
El primer procedimiento ocurrió en la intersección de calles Rawson y Roca, en el distrito godoicruceño de Las Tortugas, donde personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) identificó a un hombre, de 36 años, que se encontraba en actitud sospechosa. Durante la requisa le secuestraron una bolsa con marihuana, restos de dos cigarrillos artesanales de la misma sustancia y un cuchillo. Frente al hallazgo, quedó a disposición de la Justicia.
Secuestros de motos en Godoy Cruz
Minutos después, en el cruce de calles Cuba y El Salvador, en el oeste de Godoy Cruz, un conductor de 26 años fue detenido cuando circulaba en una Zanella 110cc, la cual no contaba con ningún tipo de documentación. El rodado fue secuestrado por los efectivos de la UAP y el motociclista tuvo que ser aprehendido.
Otro procedimiento se produjo en el barrio Urundel, en calles Malbec y Los Lagares. Allí, los funcionarios de la citada unidad policial observaron a dos jóvenes, de 19 y 23 años, mientras trasladaban dos motocicletas hacia una vivienda abandonada.
Inmediatamente, los sospechosos fueron interceptados y al verificar los rodados que tenían en su poder, confirmaron que uno tenía denuncia por robo simple. Por eso, las dos motos fueron secuestradas y los individuos quedaron aprehendidos.
Un auto pedido por estafa en Luján de Cuyo
Por último, en intersección de calles La Unión y Teresa O’Connor, en Luján, los efectivos de la UAP controlaron a un hombre, de 37 años, que conducía un Fiat Siena que no tenía colocada la chapa patente delantera. Al verificar la situación del vehículo, surgió que tenía un pedido activo solicitado en una causa de estafa la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. El auto y su documentación fueron secuestrados y el conductor quedó a disposición de la fiscalía interviniente.