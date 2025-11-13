Droga, vehículos pedidos y cinco detenidos durante operativos de prevención en Godoy Cruz y Luján de Cuyo

Los operativos realizados en distintos puntos de Godoy Cruz y Luján dejaron varios detenidos. También incautaron motos y un auto pedido por un caso estafa.

Marihuana, un arma blanca y una moto sin documentación, parte del secuestro en los procedimientos con detenidos que hizo la UAP.

Diversos operativos policiales desarrollados en los departamentos de Godoy Cruz y Luján de Cuyo dejaron como saldo cinco sujetos detenidos. Además, incautaron tres motos, una de las cuales había sido denunciada como robada, y un auto con pedido activo por un caso de estafa.

El primer procedimiento ocurrió en la intersección de calles Rawson y Roca, en el distrito godoicruceño de Las Tortugas, donde personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) identificó a un hombre, de 36 años, que se encontraba en actitud sospechosa. Durante la requisa le secuestraron una bolsa con marihuana, restos de dos cigarrillos artesanales de la misma sustancia y un cuchillo. Frente al hallazgo, quedó a disposición de la Justicia.

Secuestros de motos en Godoy Cruz Minutos después, en el cruce de calles Cuba y El Salvador, en el oeste de Godoy Cruz, un conductor de 26 años fue detenido cuando circulaba en una Zanella 110cc, la cual no contaba con ningún tipo de documentación. El rodado fue secuestrado por los efectivos de la UAP y el motociclista tuvo que ser aprehendido.

Otro procedimiento se produjo en el barrio Urundel, en calles Malbec y Los Lagares. Allí, los funcionarios de la citada unidad policial observaron a dos jóvenes, de 19 y 23 años, mientras trasladaban dos motocicletas hacia una vivienda abandonada.

WhatsApp-Image-2025-11-13-at-12.19.37-4-1200x675 Dos de las motos incautadas en Godoy Cruz. Gentileza. Inmediatamente, los sospechosos fueron interceptados y al verificar los rodados que tenían en su poder, confirmaron que uno tenía denuncia por robo simple. Por eso, las dos motos fueron secuestradas y los individuos quedaron aprehendidos.