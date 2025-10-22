Dos muertos en el Acceso Oeste tras un feroz choque entre un camión y una camioneta

Dos personas murieron tras chocar y volcar con su camioneta en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42, en sentido a Luján.

Una camioneta chocó contra la parte trasera de un camión, volcó y los dos ocupantes del vehículo particular fallecieron. El hecho ocurrió en el Acceso Oeste.

El siniestro tuvo lugar este miércoles por la mañana en el kilómetro 42 del Acceso Oeste, mano a Luján, cuando, por motivos que se desconocen, la camioneta chocó con un camión y volcó.

En el lugar trabajan equipos de seguridad vial, bomberos y peritos, por lo que hay demoras en el tránsito.