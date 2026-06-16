Dos excursionistas fueron rescatadas y asistidas tras desorientarse en el Cerro Nahuel

Las mujeres solicitaron ayuda tras desorientarse en Cerro Nahuel. Fueron localizadas y trasladadas a una zona segura tras un operativo de rescate

Las dos mujeres fueron localizadas tras un operativo realizado por efectivos de la Patrulla de Rescate.

Un operativo de rescate y asistencia realizado la tarde del lunes, permitió localizar a dos mujeres que se habían extraviado en las estibaciones del Cerro Nahuel, en Luján de Cuyo, luego de desorientarse mientras realizaban una actividad en la zona de montaña.

De acuerdo con información policial, el procedimiento comenzo pasada las 19, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre la situación. A partir de esa comunicación, efectivos de la Patrulla de Rescate se dirigieron al lugar e iniciaron un recorrido por senderos de difícil acceso para localizar a las excursionistas.

Las encontraron durante la noche Tras varios minutos de búsqueda, los rescatistas lograron establecer contacto con las mujeres alrededor de las 21. Ambas se encontraban en buen estado de salud, aunque desorientadas debido a las características del terreno.

Luego de asistirlas, el personal inició el descenso y las acompañó hasta la Ruta Provincial 82. Cerca de las 22, las excursionistas arribaron a una zona segura sin presentar lesiones ni requerir atención médica.