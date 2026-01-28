Dos adolescentes fueron aprehendidos por circular en motos robadas en Ciudad

Los adolescentes de 16 años fueron detenidos por personal policial que realiza servicio extraordinario junto a preventores de la Ciudad de Mendoza.

En un operativo realizado durante la madrugada de este miércoles, la policía de la Ciudad de Mendoza logró recuperar dos motocicletas robadas y aprehender a dos adolescentes de 16 años que, tras huir de las autoridades, intentaban ocultarse entre los arbustos de la zona.

Alrededor de las 4.20, el personal preventor fue alertado sobre la presencia de cuatro sujetos que trasladaban a pie dos motocicletas en actitud sospechosa por la calle República de Líbano, dentro de la Quinta Sección.

Al ser interceptados por las autoridades en la intersección de Perú y Suárez, los sospechosos abandonaron los vehículos y emprendieron la huida a pie en diversas direcciones.

La captura de los adolescentes A partir de un rastrillaje por la zona, aplicado por personal policial que realiza servicio extraordinario junto a preventores de Ciudad, se logró dar con el paradero de dos de los jóvenes que se habían escondido entre arbustos de la calle Suárez y 25 de Mayo, procediendo de inmediato a su captura e identificación, de donde se supo que se trataba de dos menores de edad de 16 años.

Luego de la captura de los adolescentes, los propietarios de los vehículos se presentaron espontáneamente ante las autoridades para radicar la denuncia de los rodados robados, una Royal Enfield Himalayan 400 cc y una Beta Annaw 150 cc.