Doble crimen en San Luis: el escalofriante informe forense de la madre e hija asesinadas

La investigación del doble asesinato en la provincia de San Luis de Vanesa Zanni, de 45 años, y su hija Tatiana, de 13, sumó un escalofriante dato.

La ciudad de Villa Mercedes continúa conmocionada por el doble crimen de Vanesa Zanni y su hija Tatiana. Los cuerpos fueron hallados el pasado sábado en avanzado estado de descomposición tras varios días de altas temperaturas en la provincia de San Luis, lo que complicó la tarea de determinar cuáles heridas fueron letales y cuáles se produjeron luego de la muerte.

El dato: Vanesa recibió 70 puñaladas Según el informe preliminar de la forense Sandra Miatello, ambas víctimas murieron por “shock hipovolémico”, es decir, una pérdida masiva de sangre que provocó una muerte rápida y dolorosa. La mujer de 45 años recibió 70 puñaladas, mientras que la adolescente de 13 años fue atacada con 66 heridas, revelaron fuentes judiciales al diario local El Chorrillero.

Una pareja detenida Por el hecho están detenidos Axel Emiliano Crisito y su pareja, Dayana Macarena Peralta, de 21 años. Inicialmente, los investigadores sospechaban que Peralta podría haber tenido un rol secundario en el ataque. Sin embargo, la brutalidad del crimen y la cantidad de heridas sugieren que ambos participaron activamente. “Alguien tuvo que sujetar a una de las víctimas mientras el otro atacaba”, indicó una fuente cercana a la causa.