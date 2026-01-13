Discutió con su novio y quedó detenida por intento de homicidio

Atacó a puñaladas a su novio tras una discusión, lo hirió de gravedad y fue detenida horas después por intento de homicidio. La víctima continúa internada.

Un grave episodio de violencia se registró en la ciudad bonaerense de Ensenada este martes, donde una joven de 18 años fue detenida y quedó imputada por tentativa de homicidio, luego de atacar a su novio con un arma blanca.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Santilli N° 69, entre Calzetta y Horacio Cestino, a donde acudieron efectivos del Comando de Patrullas tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre gravemente herido.

La víctima, Iván Fonseca Álvarez, de 19 años, presentaba múltiples heridas corto-punzantes en el pecho, la espalda, la mano derecha y el mentón. Fue asistido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Horacio Cestino, donde permanece internado.

Discusión y ataque contra su novio Según la investigación, la agresión se produjo luego de una fuerte discusión verbal entre la pareja. Tras el ataque, la joven se dio a la fuga, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de la policía motorizada.

Una testigo clave, identificada como Micheletti, indicó que la discusión y el ataque se produjeron dentro de su domicilio. Con autorización judicial, los efectivos ingresaron a la vivienda y lograron detener a la agresora, María Maribel Gorosito, de 18 años.