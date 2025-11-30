Diez sospechosos terminaron detenidos tras una serie de allanamientos a puntos narco en Mendoza

Varios allanamientos y otros operativos efectuados durante esta semana dieron con la detención de diez sujetos acusados de estar vinculados al narcomenudeo.

Allanamientos en varias partes de Mendoza dieron con la detención de diez sospechosos y el secuestro de droga.

Como parte de una serie de operativos contra el narcomenudeo en Mendoza, efectivos policiales efectuaron varios allanamientos a puntos narco de la provincia. A partir de estas intervenciones se detuvo a diez sospechosos y secuestraron estupefacientes y varios elementos relacionados con esta actividad.

Estos trabajos fueron el resultado de la colaboración entre la Policía de Mendoza con el Ministerio Público Fiscal Federal. En total se allanaron siete viviendas entre el martes y este sábado: cuatro en el Gran Mendoza, dos en Lavalle y una en San Martín.

Adicionalmente, se efectuaron otros operativos preventivos en distintas partes del territorio provincial.