Detuvieron a una catequista por golpear salvajemente a su hijo y los detalles son aberrantes

Según la denuncia, la catequista solía golpear al niño con un cinto, palos de escoba y otros objetos. También lo obligaba a comer su propio excremento.

Una catequista quedó detenida por golpear brutalmente a su hijo de 8 años en Santiago del Estero. La mujer de 33 años ejecutó episodios sumamente violentos y fue denunciada por su propio hermano.

Los estremecedores detalles de la violencia que ejercía la catequista Según medios locales, la catequista acostumbraba a golpear al niño con un cinto, con palos de escoba, lo escupía, lo obligaba a arrodillarse en maíz y lo amenazaba con cortarle la lengua si contaba a alguien. Producto del miedo, el niño perdía el control de su esfínter y la madre lo obligaba a que comiera su propio excremento.

El caso, que generó indignación en la comunidad santiagueña, salió a la luz cuando el menor llegó a la escuela completamente herido y allí le confesó a su maestra lo que estaba ocurriendo.

Cómo descubrieron el calvario del nene El tío del niño, por su parte, fue quien denunció formalmente a su hermana. El día anterior, el hombre llegó a su casa, en la que convive con su hermana y su hijo, y encontró al menor llorando. Al preguntarle, el niño le contó a su tío que su madre había salido a la iglesia, pero que antes lo había golpeado y le pidió ayuda.

Cuando el niño fue examinado por el personal médico, éstos aseguraron que presentaba signos de golpes con un cinto o correa en gran parte del cuerpo. Al ser indagado por la Justicia, el tío dijo que este tipo de maltrato era habitual.