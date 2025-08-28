Detuvieron a una catequista por golpear salvajemente a su hijo y los detalles son aberrantes
Según la denuncia, la catequista solía golpear al niño con un cinto, palos de escoba y otros objetos. También lo obligaba a comer su propio excremento.
Una catequista quedó detenida por golpear brutalmente a su hijo de 8 años en Santiago del Estero. La mujer de 33 años ejecutó episodios sumamente violentos y fue denunciada por su propio hermano.
Los estremecedores detalles de la violencia que ejercía la catequista
Según medios locales, la catequista acostumbraba a golpear al niño con un cinto, con palos de escoba, lo escupía, lo obligaba a arrodillarse en maíz y lo amenazaba con cortarle la lengua si contaba a alguien. Producto del miedo, el niño perdía el control de su esfínter y la madre lo obligaba a que comiera su propio excremento.
El caso, que generó indignación en la comunidad santiagueña, salió a la luz cuando el menor llegó a la escuela completamente herido y allí le confesó a su maestra lo que estaba ocurriendo.
Cómo descubrieron el calvario del nene
El tío del niño, por su parte, fue quien denunció formalmente a su hermana. El día anterior, el hombre llegó a su casa, en la que convive con su hermana y su hijo, y encontró al menor llorando. Al preguntarle, el niño le contó a su tío que su madre había salido a la iglesia, pero que antes lo había golpeado y le pidió ayuda.
Cuando el niño fue examinado por el personal médico, éstos aseguraron que presentaba signos de golpes con un cinto o correa en gran parte del cuerpo. Al ser indagado por la Justicia, el tío dijo que este tipo de maltrato era habitual.
Entre las evidencias con las que cuenta la Fiscalía, existe un video que fue captado por el tío del menor en los que se escucha a la acusada agredir verbalmente al pequeño.
Actualmente, la mujer se encuentra detenida y pesa sobre ella la imputación por “lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas”, por lo que permanecería detenida al menos 15 días más.