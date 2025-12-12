Detuvieron a un hombre que filmaba a sus inquilinas con cámaras ocultas

Tras la denuncia de al menos tres jóvenes, este viernes, el dueño de departamentos en La Rioja fue arrestado por colocar cámaras para filmar a las inquilinas.

Hace una semana, trascendió que un hombre había colocado cámaras ocultas para filmar a sus inquilinas sin su consentimiento, lo que provocó un enorme repudio a nivel nacional. Este viernes, tras la denuncia de tres jóvenes víctimas, detuvieron al individuo en La Rioja.

El sujeto es dueño de un complejo de departamentos de la ciudad de La Rioja, y está acusado de colocar cámaras en los tragaluces de los inmuebles para filmar los movimientos de las inquilinas sin su consentimiento. La situación fue calificada como de "riesgo extremo" para las víctimas, de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la justicia provincial.

La denuncia fue presentada por al menos tres jóvenes ante la Comisaría Séptima, quienes informaron que descubrieron las cámaras en los tragaluces de sus departamentos, lo que llevó a la apertura de la investigación.

Mirá el video de las cámaras ocultas en los departamentos de La Rioja Descubren Cámaras Ocultas En Habitaciones En La Rioja X: @gabrielediego Ante esta situación, la fiscal Nadia Schargrodsky solicitó este viernes al mediodía la intervención urgente del Ministerio Público Fiscal, pidiendo diversas medidas procesales. Una de las solicitudes fue la detención del acusado, cuya identidad aún se desconoce, por violación de domicilio en concurso real por tres hechos, así como el pedido de medidas de protección para las víctimas.

Cuáles son las medidas de protección solicitadas para las víctimas Dentro de las acciones solicitadas por la fiscal Schargrodsky, se incluyó la prohibición de acercamiento del detenido a los lugares de residencia, trabajo o de habitual concurrencia de las víctimas. Además, se pidió que se le impidiera cualquier tipo de comunicación, entrevista o interacción con las jóvenes afectadas, con el objetivo de evitar situaciones de intimidación tanto en el ámbito físico como en el digital.