Detuvieron a otro camionero argentino por contrabando en Los Libertadores

Un camionero argentino fue detenido en el complejo fronterizo Los Libertadores, tras ser sorprendido transportando un cargamento ilegal que incluía fuegos artificiales, anabólicos, cigarrillos y repuestos automotrices. El operativo fue encabezado por personal del Servicio Nacional de Aduanas, quienes detectaron irregularidades en el contenedor durante una inspección con escáner.

Según el informe oficial, el vehículo tenía como destino México y llevaba una carga declarada de latas de durazno en conserva. Sin embargo, las imágenes del escáner revelaron elementos que no coincidían con la documentación presentada. Ante esta anomalía, los funcionarios aduaneros procedieron a abrir el contenedor para una revisión detallada.

Durante la inspección se encontraron 27 cajas con un total de 1.620 tiros de fuegos artificiales tipo “torta”, 398 cajetillas de cigarrillos, 40 cajas con 800 dosis del anabólico Androlic Mesterolona y 188 cajas que contenían 9.400 unidades de quemadores de grasa. Además, el camionero transportaba 93 piezas de repuestos para autos Fiat 600 escondidas entre las bolsas. El valor total de los productos decomisados supera los 7,6 millones de pesos, sin considerar los derechos aduaneros.

El conductor, identificado con las iniciales D.G.M., de 36 años y residente en Mendoza, negó conocer el contenido del cargamento ilícito. Sin embargo, por orden del fiscal de flagrancia fue detenido y trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fue formalizado por contrabando y por infracción a la Ley de Control de Armas debido al ingreso ilegal de fuegos artificiales.