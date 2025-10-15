Imputan al conductor que manejaba en contramano y causó la muerte de un joven: el dolor de la familia

El fatal accidente vial que terminó con la vida de Óscar Emanuel Breccia , de 30 años, este lunes, tiene como único detenido a Lisandro Luffi Pérez , quien impactó contra la víctima cuando circulaba en contramano por la intersección de dos transitadas vías del departamento de Guaymallén . Ahora, el conductor será fue imputado.

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta lo acusará formalmente durante la tarde de este miércoles por el delito de homicidio culposo agravado por conducir en contramano en concurso ideal con lesiones graves agravadas por conducir en contramano .

Luego, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) aguardara por una serie de medidas y el análisis sobre los antecedentes del detenido. En caso de que tenga alguna condena previa, podría pasar a la cárcel, afirmaron a MDZ fuentes judiciales.

El accidente se produjo durante la madrugada de la mencionada fecha, a escasos minutos de las 3, sobre la intersección de la calle Cornelio Saavedra y la avenida Mitre.

La reconstrucción del hecho marcó que cuando la motocicleta, donde viajaba Breccia, dobló por calle Saavedra , se encontró de frente con una Toyota Hilux , que iba en dirección antirreglamentaria.

Las consecuencias de siniestro

La peor parte de la colisión se la llevaron quienes viajaban en la Motomel 150cc. Además del joven fallecido, quien iba a como acompañante, el muchacho al mando del rodado menor, quien tiene 29 años, resultó gravemente herido y fue diagnosticado con politraumatismos graves en el Hospital Central.

Por su lado, la víctima fatal del accidente fue hallada en la escena tendida en el asfalto, ya sin signos vitales.

A raíz del hecho, Luffi Pérez, de 53 años, fue inmediatamente aprehendido y trasladado a dependencia policial, bajó directivas del fiscal Giunta, quien, tras dos días de investigación, decidió imputarlo por el trágico hecho.

Cabe destacar que tras efectuarse el test de alcoholemia al acusado, este dio resultado negativo, es decir, no tenía alcohol en sangre.

El dolor y la bronca de la familia de la víctima

La noticia de la muerte del joven golpeó con fuerza en su núcleo familiar. La madre de Breccia subió a sus redes un crudo mensaje motivado por el dolor y la bronca de haber perdido a su hijo: "No me importa si no iba alcoholizado, no me importa nada. Solo me importa que esa noche me mató a mi hijo, me lo mató". Además, en este mismo posteó se dirigió a Luffi Pérez: "¿Y si lo lees? Nada justifica que vayas en contramano. Me lo arrastraste como un perro".

Otra familiar de la víctima subió una imagen del joven, junto a la leyenda "Estarás en el corazón de todos siempre. Tu bella sonrisa nunca se nos borrará".

Un amigo de Breccia, también lamentó lo sucedido en las redes sociales. Parte del escrito dictó: "Más de 15 años de amistad donde me enseñaste una banda de cosas y nunca me dejaste decaer por más obstinado que yo sea. Te voy a recordar siempre como el gran amigo que fuiste conmigo y como un hermano que siempre quise tener. Me estás dejando un vacío enorme wacho. Te amo, hermano mío. Siempre te voy a tener presente. Por favor cuidamos a todos y guíanos como hacías. Descansa en paz".

"Te pido que me des la fuerza para continuar. Sos la mejor persona del mundo", redactó otra familiar de la víctima, y sumó: "Dejaste cosas muy lindas en este mundo. Te amo con mi vida y más".