Detuvieron en Ezeiza a una brasileña que intentó traficar cocaína a Países Bajos

Se trata de una mujer que estaba con su hijo menor y llevaba más de cuatro kilos de droga en su equipaje.

Una mujer brasileña fue detenida en el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” de Ezeiza tras intentar traficar más de cuatro kilos de droga a Países Bajos. En estos momentos, se encuentra detenida e incomunicada en el país.

Todo comenzó cuando los oficiales aeroportuarios inspeccionaron y registraron el equipaje de la ciudadana brasileña en la oficina de Tránsito de Pasajeros. Al revisarlo, los agentes advirtieron que contenía prendas de vestir con un fuerte olor similar al pegamento y presentaba un peso excesivo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, le realizaron el narcotest y el mismo dio positivo de clorhidrato de cocaína. Los agentes secuestraron 4,348 kilogramos de la droga, un teléfono celular y las divisas que llevaba con ella.

Según trascendió, la ciudadana brasileña viajaba en un vuelo proveniente de Santiago de Chile con destino final a Ámsterdam, Países Bajos, junto a su hijo menor de cinco años.