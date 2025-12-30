Incendio de un galpón en Guaymallén: se perdieron todos los elementos a venderse
Por el incendio de un galpón con frutos secos en Guaymallén se necesitó la intervención tres cuerpos de bomberos.
Las llamas consumieron gran parte de un galpón productivo en Guaymallén este lunes. El incendio afectó gran parte del complejo y se perdió la totalidad de los bienes a venderse. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de tres cuerpos distintos.
El fuego se desató pasadas las 20 en un galpón de empaque de frutos secos ubicado en calle Bandera de Los Andes. Esto generó que se realicen varios llamados a la línea de emergencias 911.
Gran despliegue de bomberos
Una vez los efectivos de la Comisaría 35 llegaron al lugar, se alertó a distintos cuerpos de bomberos para controlar el foco ígneo. En total se presentaron rescatistas de Bomberos voluntarios de Guaymallén, de Maipú y del Cuartel Central.
Luego de que estos sofocaran las llamas, se constataron daños en tres ambientes del galpón y la pérdida de la totalidad de los elementos productivos que se encontraban allí.