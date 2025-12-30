Incendio de un galpón en Guaymallén: se perdieron todos los elementos a venderse

Por el incendio de un galpón con frutos secos en Guaymallén se necesitó la intervención tres cuerpos de bomberos.

El incendio dañó la totalidad de los elementos a venderse.

Las llamas consumieron gran parte de un galpón productivo en Guaymallén este lunes. El incendio afectó gran parte del complejo y se perdió la totalidad de los bienes a venderse. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios de tres cuerpos distintos.

El fuego se desató pasadas las 20 en un galpón de empaque de frutos secos ubicado en calle Bandera de Los Andes. Esto generó que se realicen varios llamados a la línea de emergencias 911.

Gran despliegue de bomberos Una vez los efectivos de la Comisaría 35 llegaron al lugar, se alertó a distintos cuerpos de bomberos para controlar el foco ígneo. En total se presentaron rescatistas de Bomberos voluntarios de Guaymallén, de Maipú y del Cuartel Central.