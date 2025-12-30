Delincuentes armados robaron dinero y herramientas de una ferretería en Luján de Cuyo

Dos delincuentes asaltaron una ferretería en Luján de Cuyo. Se llevaron miles de pesos y herramientas.

El asalto a la ferretería significó el robo de dinero en efectivo, herramientas y el celular de la empleada presente.

Una mujer, empleada de una ferretería en Luján de Cuyo, fue sorprendida por dos delincuentes armados en la tarde del lunes. A punta de pistola los malvivientes le robaron miles de pesos en efectivo, su teléfono celular y algunas herramientas del local, antes de darse a la fuga.

El asalto ocurrió sobre las 18 en un negocio ubicado sobre la calle Juan Manuel Fangio. Allí, la empleada fue abordada por los asaltantes, quienes llegaron en una motocicleta color negro. Allí, por medio de amenazas con arma de fuego se llevaron la suma de 75 mil pesos en efectivo, el celular de la víctima y distintas herramientas.

Las herramientas robadas por los delincuentes Los elementos del negocio que se robaron fuero: una llave de impacto, dos baterías con valija, una amoladora con dos baterías y un atornillador inalámbrico.