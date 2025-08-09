Detienen a nueve personas en operativos policiales en el Gran Mendoza

La Policía de Mendoza llevó a cabo una serie de operativos que concluyeron con nueve detenidos en distintos departamentos, la recuperación de vehículos con pedido de secuestro, el secuestro de drogas, armas y otros elementos de interés para la Justicia .

En Capital, personal de la UCAR arrestó a un hombre de 39 años con un amplio prontuario, acusado de sustraer prendas de vestir de un comercio ubicado en calle General Paz. El sospechoso intentó huir y se enfrentó con un vigilador antes de ser reducido. Por disposición del Ayudante Fiscal, fue trasladado a la Comisaría 6ª.

En Maipú, efectivos de la Comisaría 49 detuvieron a dos mujeres de 24 y 19 años por asaltar a un hombre de 76 años en su domicilio. Ambas eran conocidas de la víctima. Durante el operativo, una de ellas confesó dónde había escondido el teléfono celular robado, que fue recuperado.

En Las Heras, la UAP halló un Fiat Cronos con pedido de secuestro por robo agravado desde abril. El vehículo estaba abandonado en calle España y presentaba adulteraciones en su dominio.

En Godoy Cruz, un hombre de 40 años fue interceptado mientras circulaba en un Volkswagen Bora con pedido de secuestro por hurto agravado. El hallazgo se produjo gracias a las cámaras del 911 y un operativo cerrojo permitió detenerlo en el Corredor del Oeste. El detenido fue trasladado a la Comisaría 6ª.

En otro procedimiento, un joven de 18 años fue arrestado en la intersección de Vélez Sarsfield y Puerto Argentino tras arrojar una réplica de revólver al advertir la presencia policial. Además, un menor de 14 años que conducía una moto sin documentación huyó de un control, perdió el control del rodado y cayó al suelo. Fue trasladado a la Comisaría 7ª y entregado a su madre.

arma secuestrada Durante los operativos se secuestraron armas y drogas. Prensa Gobierno de Mendoza

Guaymallén: droga y capturas

En Guaymallén, dos hombres -de 26 y 22 años- fueron aprehendidos en la intersección de Curupaití y Río Salado con 31 envoltorios de sustancia blanquecina, presuntamente cocaína. El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal Federal.

En otra intervención en el mismo departamento, un hombre de 33 años fue detenido en calle Antonelli y Los Guindos. Tenía tres medidas de captura vigentes y quedó alojado en la Subcomisaría Conde.