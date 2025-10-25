Detectaron con un escáner más de 400 balas ocultas en una encomienda que llegó a Mendoza

Una inspección permitió dar con las balas de diferentes calibres escondidas dentro de una encomienda. Investigan el origen y destino de los proyectiles.

Un cargamento de balas de distintos calibres fue descubierto este jueves en Mendoza, dentro de un paquete proveniente de Santa Fe. El hallazgo lo realizó personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante una inspección en un depósito de encomiendas, cuando el escáner reveló el contenido sospechoso.

El hallazgo de las balas El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 64 Mendoza, quienes detectaron anomalías en un bulto que estaba siendo controlado. Ante la señal del escáner, se dio aviso a la Fiscalía Federal de Mendoza y a la Justicia mendocina, para que autorizaran la apertura del envío.