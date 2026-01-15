Desesperación en Mar del Plata: así robaron un auto con una bebé de 3 meses adentro

Un ladrón robó un auto con una bebé de tres meses en su interior en el barrio San Juan de Mar del Plata.

Un grave hecho de inseguridad generó conmoción este martes en el barrio San Juan de Mar del Plata, cuando un delincuente robó un auto con una bebé de apenas tres meses adentro. El episodio ocurrió en la esquina de Belgrano y Olazábal y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

Así fue el momento en que se robaron el vehículo con la bebé adentro Según se informó, el hecho se produjo cuando un hombre de 39 años estacionó su Ford Focus frente a un comercio para realizar unas compras rápidas. Al descender del vehículo, dejó a su hija dentro del auto, sin el seguro colocado, y entró al almacén.

De acuerdo al registro fílmico difundido por Mi 8, un sujeto con gorra negra apareció caminando por la calle Olazábal, se detuvo en la esquina y observó la situación. Tras mirar hacia el interior del local y constatar que nadie lo veía, se acercó al vehículo, abrió la puerta y se subió al auto. Sin dudarlo, escapó con la beba sentada en uno de los asientos.

El vehículo junto a la bebé fueron encontrados Tras un intenso operativo policial, la Policía logró encontrar el auto a unas 15 cuadras del lugar del robo. La beba fue hallada sana y salva y rápidamente devuelta a su padre, quien fue acompañado junto a su hija a la comisaría primera para realizar la denuncia correspondiente.