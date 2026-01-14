Escándalo en Mar del Plata: bajaron a un actor de una obra teatral por malas actitudes

El periodista Fede Flowers contó los detalles en sus redes sociales y sorprendió a todos.

Un nuevo escándalo rodea a la temporada teatral de Mar del Plata y tiene que ver con la conocida obra "Asia Caliente", en la cual se encuentran figuras como Matías Alé y Carna Crivelli. En las últimas horas se reveló una fuerte polémica, ya que echaron a un actor.

El periodista Federico Flowers contó que "echaron a Alfa de la obra "Asia Caliente" la obra que protagoniza Matías Alé y Carna en Mar del Plata. La desvinculación fue porque 'rechazaba a la gente' y 'hacía esperar a los niños y a la gente para sacarse fotos'".

"Eso fue pactado previamente, ya que es el enganche en la calle Rivadavia. Fue advertido varias veces. Alfa iniciará acciones legales contra Ale y Canale (ambos productores)", expresó el periodista en sus redes sociales.

Bajaron a un actor de la temporada teatral de Mar del Plata Captura de pantalla 2026-01-13 201717 Expulsaron a Alfa, actor de una obra producida por Matías Alé. Foto: X / @fedeflowersok Lo cierto es que Matías Alé decidió hablar tras lo sucedido y dejó en claro que "fue una decisión empresarial que fue avisada en su momento a Santiago (Alfa). Yo le sugerí en su momento que si él no modificaba sus formas, yo no estoy para trabajar con alguien así".