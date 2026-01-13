La película brasileña que revive la dictadura con el actor de Narcos

La película protagonizada por Wagner Moura se alzó con dos Globos de Oro. "La dictadura sigue siendo una herida abierta", señaló.

Una película brasileña se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Globos de Oro 2026. El agente secreto se alzó con dos premios y puso al cine latinoamericano en el centro. Su triunfo sorprendió y también confirmó el peso de una historia anclada en la memoria política de Brasil.

La película es protagonizada por el famoso actor de Narcos Dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se alzó como mejor película de habla no inglesa. Además, Moura recibió el premio a mejor actor de drama, un hecho histórico para Brasil. El reconocimiento destacó tanto la fuerza del relato como la entrega del elenco. Se estrenará en cines en Argentina en febrero de 2026.

película3 La película tuvo su estreno mundial el 18 de mayo de 2025 en el Festival de Cannes. Desde entonces, acumuló elogios por su mirada crítica y su tensión sostenida. Ambientada en la década de 1970, la historia se sitúa en plena dictadura militar brasileña, un período marcado por el miedo, la censura y la represión.

El relato sigue a Marcelo, un profesor universitario con un pasado lleno de sombras. Su objetivo es reencontrarse con su hijo en Recife, pero el camino lo enfrenta a una red de corrupción y secretos de Estado. La búsqueda personal se mezcla con una realidad hostil que expone heridas aún abiertas.

Los temas que atraviesan la película resultan cercanos para la región. Corrupción, violencia institucional, persecución política y pérdida de identidad forman parte del núcleo del film. La puesta en escena es sobria y apuesta por la tensión antes que por el impacto visual.