Hugh Jackman y su papel más oscuro: el trailer es asombroso

La nueva película de Hugh Jackman: un trailer impactante. Robin Hood como nunca lo viste. El actor sorprende de nuevo.

Hugh Jackman vuelve al cine. El actor dejó atrás a Logan para dar vida a una versión distinta de un héroe clásico. Este avance muestra a un hombre herido que enfrenta sus propios errores del pasado. Los fanáticos del cine esperan con ansias esta historia producida por A24. El trailer genera gran impacto.

Hugh Jackman enloquece a sus fans Michael Sarnoski es el director de esta nueva entrega. Él dirigió cintas exitosas como Pig y Un lugar tranquilo ahora. Él busca dar un giro total al mito de Robin Hood. La trama se aleja de las versiones alegres de antaño siempre.

hugh jackman Robin Hood aparece aquí como un hombre solitario y cansado. Carga con un pasado lleno de crímenes y muchos pecados graves. Sus manos tienen rastros de actos que desea dejar atrás hoy. La cinta explora el dolor de quien busca un perdón difícil.

Una mujer misteriosa surge para cuidar sus heridas físicas y alma. Él está lastimado tras una batalla que casi le quita todo. Ella ofrece refugio en un bosque lleno de sombras y dudas. La relación entre ambos es el motor de esta trama oscura.

Mira el trailer Embed - The Death Of Robin Hood Official Trailer HD A24 La productora A24 respalda este proyecto con su sello de calidad. Esta empresa suele elegir guiones con una profundidad emocional alta. Hugh Jackman aceptó el reto de interpretar a este héroe muy acabado. Su rostro refleja el paso del tiempo y las luchas internas.