Descartaron un asesinato: de qué murió el hombre que fue hallado muerto en Godoy Cruz

Las alarmas de los detectives policiales y judiciales de Homicidios se activaron la noche del viernes por el hallazgo de un cadáver en las cercanías Zona Industrial Mendoza ( ZIM ), ubicada en el carril Rodríguez Peña , en el límite entre Godoy Cruz , Guaymallén y Maipú. Pese a eso, en las últimas horas, un informe forense descartó un asesinato .

Los restos pertenecían a Darío Alfredo Navarro Díaz , un hombre de 37 años que se encontraba en situación de calle, pese a años atrás estuvo domiciliado en ese sector godoicruceño. El hallazgo fue alertado en la tarde de este viernes por medio de la línea de emergencias 911.

Una herida cortante en el cuero cabelludo producida por un elemento contuso o punzante que le generó un grave hundimiento en el cráneo, fue constatada por el personal del Grupo TEN (Traslado Examen Necroidentificación), dependiente de la Policía Científica, lo que había dado sustento a la versión de un homicidio en las primeras horas tras el macabro descubrimiento.

El cuerpo de Darío Alfredo Navarro Díaz (37) fue hallado sin vida en las calles de Godoy Cruz.

No obstante, un informe forense posterior arrojó luz sobre el caso de Navarro Díaz, descartando la posibilidad de que el hombre fallecido haya sido ultimado por otra persona.

En este se definió que el cuerpo de la víctima presentaba varios cortes superficiales en distintas partes del cuerpo, como ambas rodillas, un pie y en la cabeza. Sobre las heridas en el interior de su cráneo, se indicó que no presentó fracturas, pero sí una inflamación de la masa encefálica.

Sin embargo, el examen interno reveló hallazgos más determinantes: una cardiomegalia, ateromatosis coronaria e hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, con presencia de coágulos cruóricos.

Asimismo, en el tórax se constató una colección de material purulento en las cavidades pleurales, con los pulmones abtracóticos y enfisematosos, de los que escurría abundante sangre y líquido blanquecino purulento al corte. En el abdomen, se observó líquido libre en la cavidad peritoneal, hepatomegalia y congestión visceral.

Estos resultados llevaron a que la causa de muerte se estableciera como compatible con una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, derivada de una neumonía aguda, siendo las lesiones externas de carácter superficial e irrelevantes para el deceso.

De esta forma, se dio por cerrado el caso de la muerte de Navarro Díaz.