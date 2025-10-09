Desbaratan banda narco que operaba desde la cárcel: incautación millonaria y cientos de dosis de droga

La banda narco operaba en las provincias de Córdoba y Santa Fe, pero estaba coordinada por un convicto de la cárcel de San Francisco, Córdoba.

El masivo operativo contra la banda narco identificó como líder de la organización a un convicto.

Desbarataron una banda narco en Córdoba que operaba desde la cárcel de San Francisco, donde estaba detenido el líder de la organización. El grupo se dedicaba a la distribución de estupefacientes y en los allanamientos incautaron una suma millonaria y cientos de dosis de droga.

La banda narco cordobesa cayó luego de que la Fuerza Policial Antinarcóticos llevó adelante un fuerte operativo que incluyó ocho allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe tras una investigación que llevó adelante la Fiscalía de Narcotráfico de la ciudad de San Francisco, a cargo de la doctora María Florencia Bortolussi.

El operativo Según informó el Ministerio Público Fiscal, la Dirección del Establecimiento Penitenciario N°7, ubicada en San Francisco, Córdoba, se registró que el líder de la banda narco estaba detenido allí y se procedió a la inspección mediante la can Jazmín de la división K-9.

banda narco cordoba MPF Córdoba 2 Los allanamientos tuvieron lugar en distintos puntos de las provincias de Córdoba y Santa Fe. MPF Córdoba Luego de ese operativo dentro del penal, se ordenaron otros siete allanamientos en los que el Equipo de Acciones Tácticas incautó $7.211.000, 313 dosis de cocaína, 163 de marihuana, dos balanzas digitales y una planta de cannabis sativa para la comercialización de marihuana.

La banda narco, según trascendió, administraba puntos de venta que funcionaban tanto en Córdoba como en Santa Fe, pero también almacenes, sectores de preparación de droga y contaban con servicios de distribución y delivery de narcóticos.