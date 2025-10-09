Desbaratan banda narco que operaba desde la cárcel: incautación millonaria y cientos de dosis de droga
La banda narco operaba en las provincias de Córdoba y Santa Fe, pero estaba coordinada por un convicto de la cárcel de San Francisco, Córdoba.
Desbarataron una banda narco en Córdoba que operaba desde la cárcel de San Francisco, donde estaba detenido el líder de la organización. El grupo se dedicaba a la distribución de estupefacientes y en los allanamientos incautaron una suma millonaria y cientos de dosis de droga.
La banda narco cordobesa cayó luego de que la Fuerza Policial Antinarcóticos llevó adelante un fuerte operativo que incluyó ocho allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe tras una investigación que llevó adelante la Fiscalía de Narcotráfico de la ciudad de San Francisco, a cargo de la doctora María Florencia Bortolussi.
El operativo
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la Dirección del Establecimiento Penitenciario N°7, ubicada en San Francisco, Córdoba, se registró que el líder de la banda narco estaba detenido allí y se procedió a la inspección mediante la can Jazmín de la división K-9.
Luego de ese operativo dentro del penal, se ordenaron otros siete allanamientos en los que el Equipo de Acciones Tácticas incautó $7.211.000, 313 dosis de cocaína, 163 de marihuana, dos balanzas digitales y una planta de cannabis sativa para la comercialización de marihuana.
La banda narco, según trascendió, administraba puntos de venta que funcionaban tanto en Córdoba como en Santa Fe, pero también almacenes, sectores de preparación de droga y contaban con servicios de distribución y delivery de narcóticos.
Varios de los identificados como integrantes de la organización contaban con un fuerte prontuario entre los que se destacan los delitos de narcotráfico y tentativa de homicidio.
Tras el operativo, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico dispuso la remisión de todas las evidencias que involucren a delincuentes y el traslado de los detenidos a sede judicial por la infracción de la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.