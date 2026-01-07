Desapareció una mujer alemana de 73 años en Vicente López: paseaba a su perro

Se trata de Mónika, quien salió a pasear a su perro y desapareció. Fue vista por última vez en la zona de la estación Florida de la línea Mitre.

Una mujer alemana de 73 años desapareció en el partido bonaerense de Vicente López. La mujer fue vista por última vez cuando había sacado a pasear a su perro en la zona de la estación Florida de la línea Mitre.

Se trata de Mónika, quien hace poco se había mudado al país junto a su hijo Jans. El lunes, cerca de las 8 de la noche, la mujer alemana desapareció. Cuando estaban paseando al perro, su hijo se descuidó por un momento y su mamá ya no estaba.

“No habla inglés ni español, apenas habla alemán. No aparece por ningún lado, la está buscando la Policía”, indicó Federico, un vecino de la familia, en diálogo con eltrece. A su vez, Federico reveló que Mónika tiene Alzheimer, por lo que nunca sale sola de su casa.

La última vez que la captaron las cámaras de seguridad fue en la esquina de la Quinta de Olivos, en las calles Malaver y Maipú. “Se ve que caminó rápido. Empezó a caminar y llegó hasta ahí, donde no la vieron más”, expresó Federico.