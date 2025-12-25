Insólito: apareció un lobo marino en la costa de Vicente López y montaron un operativo para rescatarlo

Un lobo marino fue visto este miércoles en la costa de Vicente López y generó asombro entre los vecinos, que registraron el inusual momento con sus celulares.

Un inusual episodio sorprendió en esta Navidad a los vecinos de Vicente López, cuando un lobo marino apareció en la costa del Río de la Plata, a la altura del Paseo de la Costa y la avenida San Martín. El animal fue filmado por quienes se encontraban en la zona y rápidamente las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Así apareció el animal en la costa de Vicente López Lobo Marino Ante el avistamiento, la Municipalidad de Vicente López articuló un operativo conjunto con autoridades provinciales para asistir al lobo marino, que habría llegado hasta allí tras desorientarse. En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Defensa Civil y la Prefectura Naval Argentina, que será la encargada de garantizar el traslado del animal.

Según se informó, los organismos de fauna de la provincia ya fueron alertados y coordinarán las tareas con el municipio para definir la mejor estrategia de rescate. Entre las alternativas se evalúa el traslado por vía terrestre o llevarlo aguas adentro para que pueda regresar por sus propios medios a su hábitat natural.

Para facilitar el operativo y proteger al animal, las autoridades vallaron la zona y solicitaron a los vecinos que no se acerquen ni intenten tocarlo. “Llegamos y estaba lleno de gente y el lobito estaba ahí”, relató Olga, una vecina que registró la escena en diálogo con TN.

De acuerdo a su testimonio, el lobo marino habría sido visto por otras personas desde las 8 de la mañana en distintos puntos de la costa. Además, trascendió que el animal ya había aparecido el día anterior en el puerto de Olivos. “Salía, descansaba un poquito, se metía al río y volvía a aparecer”, contó la vecina.