Delincuentes armados le robaron el auto a punta de pistola y fue recuperado gracias a cámaras de seguridad

La víctima fue sorprendida por delincuentes armados cuando estacionaba. Un operativo coordinado con las cámaras de seguridad permitió recuperar el vehículo.

La víctima fue asaltada por delincuentes armados que le sustrajeron el rodado y lo abandonaron a metros del lugar. Imagen ilustrativa.

Un hombre de 47 años sufrió el robo de su camioneta la tarde del martes en Capital, luego de ser sorprendido por delincuentes armados que lo amenazaron para apoderarse del vehículo. Efectivos policiales lograron localizar el vehículo a pocos metros del lugar del robo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 17, cuando la víctima estacionaba su Ford Maverick y fue abordada por dos sujetos armados, quienes le sustrajeron el rodado antes de darse a la fuga.

Tras la denuncia, la Policía activó un operativo de búsqueda coordinado con el sistema de videovigilancia para dar con los responsables del robo.

Las cámaras permitieron localizar el vehículo Gracias al seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad, los efectivos lograron ubicar la camioneta pocos minutos después del robo.