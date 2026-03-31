De Michael Jackson a la "Propofest": qué es el propofol y por qué preocupa su uso

En las últimas horas se desató un escándalo debido a la muerte de un residente de anestesiología del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia por sobredosis y el descubrimiento de presuntas fiestas donde un anestesista del Hospital Italiano habría suministrado propofol y fentanilo .

El propofol es un agente anestésico de acción ultrarrápida que se administra por vía intravenosa. Es conocido coloquialmente como " la leche de la anestesia " o simplemente "leche", debido a su característica apariencia blanca y opaca , similar a un producto lácteo.

La principal preocupación de la comunidad médica radica en el estrecho margen de seguridad del fármaco y su potencial de abuso fuera del entorno hospitalario.

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson falleció en su casa de Los Ángeles debido a una intoxicación aguda por propofol. “El Rey del Pop” lo utilizaba como ayuda para dormir durante sus giras, convencido de que era seguro si un médico lo supervisaba.

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Causa de muerte : la autopsia determinó que la causa principal fue el propofol, potenciado por un "cóctel" de benzodiazepinas (lorazepam, midazolam y diazepam) que el Dr. Conrad Murray le administró para tratar su insomnio crónico.

: la autopsia determinó que la causa principal fue el propofol, potenciado por un "cóctel" de benzodiazepinas (lorazepam, midazolam y diazepam) que el Dr. Conrad Murray le administró para tratar su insomnio crónico. Negligencia médica: el Dr. Murray fue condenado por homicidio involuntario. Se demostró que administró el anestésico en una residencia privada sin el equipo de monitoreo necesario, sin registros adecuados y que abandonó al paciente mientras este se encontraba bajo los efectos de la droga.

¿Qué es el fentanilo y para qué se usa?

El fentanilo es un opioide sintético muy potente (mucho más fuerte que la morfina) que se utiliza para:

Manejo del dolor agudo intenso (por ejemplo, durante cirugías).

Analgesia en pacientes críticos.

Como complemento de la anestesia.

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Efectos en el cuerpo:

Potente alivio del dolor.

Sensación de sedación o somnolencia.

Disminución de la frecuencia respiratoria.

Puede generar rigidez muscular (en dosis altas o administración rápida).

Riesgo de depresión respiratoria severa.

¿Qué ocurre cuando se combinan?

Cuando se combinan, el propofol y el fentanilo suelen utilizarse con frecuencia en procedimientos anestésicos debido a que sus efectos se complementan. Mientras el propofol se encarga de inducir el sueño o la anestesia, el fentanilo actúa como un potente analgésico, controlando el dolor durante la intervención.

Sin embargo, ambos fármacos tienen un efecto depresor sobre la respiración y el sistema cardiovascular. Al administrarse en conjunto, estos efectos se potencian, lo que incrementa el riesgo de una depresión respiratoria profunda o incluso apnea. En estos casos, si no se realiza un control adecuado, el paciente puede sufrir hipoxia, es decir, una falta de oxígeno en el organismo.

Por este motivo, si bien se trata de medicamentos seguros, su uso debe darse exclusivamente en un entorno controlado. Esto implica un monitoreo continuo de parámetros vitales como la oxigenación, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, la presencia de personal capacitado en anestesia y la disponibilidad de equipamiento adecuado para asistir la respiración. Además, es fundamental que la administración se realice en un espacio legalmente habilitado para este tipo de prácticas.