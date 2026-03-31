"A pura TIVA", así promocionaban las "fiestas del propofol" con anestesia y "viajes controlados"

El presunto flyer con el que se promocionarían las Fiestas del Propofol.

Luego de que estallara el escándalo de la muerte de un residente del Hospital Bernardino Rivadavia debido a una sobredosis de fentanilo y propofol, el caso llevó directo hacia un anestesista del Hospital Italiano acusado de robar los fármacos y organizar las presuntas "propo fest".

Siguiendo a un audio viral que se difundió por todos los círculos de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires, estos encuentros eran orquestados por el anestesista H.B., quien junto con una residente de anestesiología de segundo año (D.L.) habrían robado tanto los fármacos como la aparatología para realizar los procedimientos en el lapso de la duración del encuentro.

"A pura TIVA": así promocionaban las "Fiestas del Propofol" De acuerdo con el presunto flyer al que accedió MDZ, las "Propo Fest" eran reuniones con fines de esparcimiento. Hasta el momento, existen dos versiones de lo que ocurría allí: por un lado, había fiestas sexuales a las que H.B. invitaba a personas conocidas. Por el otro, el anestesista ofrecía experiencias llamadas "viajes controlados" a distintos clientes.

flyer fiesta del propofol El anestesista del Hospital Italiano sería el presunto organizador de las "Propo Fest" MDZ En ambos casos, se suministraban los fármacos con una especie de guardia médica que debía mantener a la persona en niveles estables. Además, el audio establece que entre los suministros robados se encontraba una bomba de infusión y un ambú, aparatos costosos y necesarios para el procedimiento.