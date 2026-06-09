Cuatro presos heridos y uno internado tras una violenta pelea en la cárcel de San Felipe

La pelea ocurrió en uno de los pabellones del complejo penitenciario. Los heridos fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore y uno de ellos permanece internado.

La pelea involucró a cuatro presidiarios que resultaron heridos. Se investigan las causas del enfrentamiento. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ

Una violenta pelea entre varios internos alojados en el Complejo Penitenciario San Felipe obligó a desplegar un importante operativo de seguridad y dejó como saldo cuatro presos heridos, uno de los cuales debió ser trasladado de emergencia al Hospital Lagomaggiore y continúa internado en un centro asistencial.

El episodio se registró durante el mediodía en el Módulo 7B de la unidad carcelaria ubicada en Ciudad, donde por motivos que aún son materia de investigación se produjo una confrontación que involucró a varios reclusos.

El acusado está en la cárcel de San Felipe. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Por los momentos se investigan las causas que dieron origen al conflicto entre los cuatro internos. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ La situación fue advertida por el personal penitenciario a partir de los disturbios que se generaron en el sector. Ante ese escenario, los agentes intervinieron para controlar el conflicto, separar a los involucrados y restablecer el orden dentro del pabellón.

La rápida actuación de los grupos especiales del Servicio Penitenciario permitió controlar la situación y evitar que el enfrentamiento escalara a mayores dentro del complejo

Tras la intervención, las autoridades detectaron que cuatro internos presentaban lesiones de consideración, por lo que se dispuso su traslado al Hospital Lagomaggiore para recibir atención médica.