Cuál es la condena que recibió el policía retirado que mató a su vecino por el volúmen de la música en Navidad

El pasado 25 de diciembre, Rafaela Horacio Moreno asesinó de un tiro a Sergio David Díaz, por el volumen alto de la música.

Rafaela Horacio Moreno, el expolicía de la Federal que asesinó de un tiro a Sergio David Díaz, chofer de la línea 109 de colectivos, por el volumen alto de la música durante los festejos de Navidad en Lomas del Mirador, La Matanza, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión.

Asimismo, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de La Matanza, integrado por la jueza Lucila Pacheco, dictaminó la inhabilitación por el plazo de 10 años para la tenencia de armas de fuego.

A su vez, desestimó el pedido de los abogados de Moreno para que sea beneficiado con el arresto domiciliario.

El crimen del colectivero El terrible hecho ocurrió el pasado 25 de diciembre de 2024, en la calle Acevedo al 4100. En un video, el cual fue grabado por uno de los participantes que estaba junto con la víctima en la fiesta, se observa cuando Moreno y Díaz comienzan a discutir, el jubilado le muestra su revólver calibre .38 y luego le da un tiro en el abdomen.