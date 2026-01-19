Cuál es el estado de salud del hombre que volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell

El fin de semana pasado, un hombre circulaba por los médanos, volcó y sufrió heridas de extrema gravedad.

Un nuevo accidente que involucró a un cuatriciclo tuvo lugar en Villa Gesell, donde un hombre de 27 circulaba por los médanos, volcó y sufrió heridas de extrema gravedad. Dicho siniestro, reavivó la preocupación por el uso de vehículos recreativos en zonas de médanos.

Cuál es el estado de salud del hombre Producto del accidente, el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con compromiso facial y politraumatismos severos. El domingo por la madrugada, ante la gravedad del cuadro, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitaria realizó un operativo de traslado en helicóptero sanitario desde Villa Gesell hacia el Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata.

Villa Gesell cuatri hombre herido X Allí, los médicos confirmaron que sufrió fracturas en el cráneo, en la región frontal y parietal izquierda, así como también en el rostro y en la órbita ocular. De acuerdo al último parte médico, en las últimas horas se evaluó una intervención quirúrgica neurológica que incluía la limpieza de fragmentos óseos y la colocación de un sensor para monitorear la presión intracraneal. Sin embargo, dicho procedimiento debió postergarse por una alteración en la coagulación que se encuentra bajo tratamiento.

En estos momentos, se encuentra internado en terapia intensiva con respiración asistida y medicación para sostener su presión arterial.

Intensificación de controles en la costa Durante todo el fin de semana, el Municipio de Villa Gesell intensificó los controles en los accesos, labró actas de infracción y secuestró una gran cantidad de cuatriciclos y otros vehículos.