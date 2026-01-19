Grave accidente en Villa Gesell: volcó con su cuatriciclo y está en estado crítico

Un hombre de 27 años sufrió heridas de extrema gravedad tras volcar con su cuatriciclo en los médanos del camping Pucará, en Villa Gesell.

Un grave accidente ocurrió este domingo en Villa Gesell, cuando un hombre volcó con su cuatriciclo mientras circulaba por los médanos del camping Pucará y sufrió heridas de extrema gravedad. La víctima, de 27 años y domiciliada en la localidad bonaerense de Guernica, se encuentra internada en estado crítico y será derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de La Plata.

Cómo ocurrió el brutal accidente en Villa Gesell Según se informó, el joven perdió el control del vehículo y terminó dando varios tumbos sobre la arena. Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con compromiso facial y politraumatismos severos, lo que generó una inmediata activación del protocolo de emergencia.

Tras el siniestro, una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital de Pinamar, donde permanece internado con pronóstico reservado. Fuentes médicas confirmaron que durante la madrugada será derivado en un helicóptero sanitario a un hospital de alta complejidad en La Plata, una modalidad similar a la utilizada días atrás para trasladar a un nene de 8 años que sufrió un accidente similar mientras circulaba en un UTV.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires indicaron que el traslado está siendo coordinado a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias bonaerense. “Al paciente se le realiza una intervención para estabilizarlo y poder concretar el traslado en helicóptero sanitario, que ya está en camino hacia Villa Gesell”, señalaron fuentes oficiales.

Intensificación de controles y nuevas normativas en la costa En paralelo, el accidente reavivó la preocupación por el uso de vehículos recreativos en zonas de médanos. Durante todo el fin de semana, el Municipio de Villa Gesell intensificó los controles en los accesos, labró actas de infracción y secuestró una gran cantidad de cuatriciclos y otros vehículos.