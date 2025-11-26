Crimen en Lanús: la fuerte declaración de la hermana del chico que habría sido apuñalado por su novia

La localidad de Remedios de Escalada, ubicada en el partido bonaerense de Lanús , se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Santiago Nahuel López (20), un joven que habría sido apuñalado por su novia, Nahiara Nicol, de 16 años.

De acuerdo con las primeras informaciones, la menor fue la que llamó al 911 indicando que su pareja “había tenido un accidente” con una reja. Sin embargo, cuando la policía bonaerense llegó a la zona del hecho, en el cruce de las calles Namuncurá y Lituania, se encontró con una escena distinta.

Al arribar la ambulancia al lugar, los profesionales constataron que el joven se encontraba muerto. En tanto, la menor, que se convirtió en la única sospechosa del homicidio , huyó de la escena.

Este miércoles, tras la noticia del lamentable homicidio de Santiago, sus hermanos hablaron con los medios con el fin de exigir justicia. Macarena, la hermana del joven, expresó en diálogo con C5N: “El padre de ella creo que está preso. La verdad es que no teníamos mucha relación con la familia de ella porque en mi casa no la queríamos”.

Enseguida, dijo con seguridad: “Lo mató ella. Lo asesinó y yo acá tengo los mensajes donde ella dijo que lo había asesinado. Yo estaba preguntándole dónde estaba mi hermano y ella me mandó la dirección de acá; solamente eso”.

Como si fuera poco, la misma chica habría llamado a la madre de la víctima, es decir, a su suegra, para comunicarle lo sucedido. “Ella la llamó a mi mamá y le dijo que ella lo había apuñalado a mi hermano. La declaración está en las llamadas, por eso hicimos todas las denuncias y están interrogando todo, porque ella la llamó. La misma familia de ella dijo que ella salió corriendo a llamar por teléfono”, agregó Macarena.

“Lo cínica que es esta piba para llamar a la mamá de la chica que mataste. Y nosotros vinimos y mi hermano estaba tirado ahí. No nos dejaban pasar. Tuvimos que destaparlo y verlo muerto a mi hermano. La policía nunca hace nada porque nos tuvieron desde las 00 de la noche hasta las 4 de la mañana con mi hermano ahí”, dijo entre lágrimas la mujer, exigiendo las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo que sucedió la noche del martes.