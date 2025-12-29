Crimen en La Matanza: por qué la investigación descarta un robo mientras busca identificar al asesino

Una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La investigación evalúa posibles motivaciones del crimen.

Aún el autor del crimen no fue identificado y la investigación evalúa las posible motivaciones del asesinato.

Un brutal crimen generó conmoción este domingo por la tarde en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza, donde una mujer de 44 años fue asesinada a puñaladas mientras caminaba por la vía pública. El ataque ocurrió en la esquina de Ingeniero Huergo y Roque Sáenz Peña y es investigado como un homicidio cuya motivación aún no fue esclarecida.

Por qué la investigación descartó rápidamente un robo De acuerdo a fuentes de la investigación, las primeras pruebas recolectadas en la escena permitieron descartar que se haya tratado de un intento de robo. Los peritos constataron que la víctima conservaba todas sus pertenencias personales, entre ellas su teléfono celular, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su vivienda, elementos que no fueron sustraídos.

El momento previo al asesinato fue captado por una cámara de seguridad crimen en la matanza Este dato reforzó la hipótesis de que el ataque tuvo un trasfondo distinto al delito común, por lo que los investigadores analizan otras posibles motivaciones y trabajan para reconstruir las últimas horas de la mujer. En ese marco, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local lleva adelante tareas de relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y análisis de pruebas.

Hasta el momento, el autor del homicidio no fue identificado ni detenido, aunque las autoridades aseguran que se avanza en varias líneas investigativas para dar con el responsable.