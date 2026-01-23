Conmoción en La Matanza: un hombre murió de un infarto en plena discusión familiar y todo quedó registrado

La terrible secuencia fue captada por una de las cámaras de seguridad de la zona. Según trascendió, el hombre tenía problemas de salud.

Un trágico episodio tuvo lugar en el partido bonaerense de La Matanza, donde un hombre murió de un infarto durante una discusión familiar. La terrible secuencia fue captada por una de las cámaras de seguridad de la zona. Según trascendió, el hombre tenía problemas de salud.

El hecho ocurrió el lunes pasado por la tarde, en Ramón Lista al 1400, Rafael Castillo. Allí, se desató una pelea familiar por la disputa de la propiedad de una casa.

En el video se observa el momento en el que el hombre le pega con un palo a una joven que lo estaba grabando. Luego, aparece un hombre que intenta frenar la agresión y también recibe un palazo.

El intercambio de palabras entre el hombre y la joven continuó, hasta que apareció otra familiar caminando por la vereda. En las imágenes se observa cuando el hombre le intenta pegar con el palo a la joven. Inmediatamente, se desató un enfrentamiento a golpes y el agresor quedó arrodillado en el piso.