Conmoción en la Costanera: un hombre se metió a nadar al río con 5 menores y murió ahogado

El hecho ocurrió en Jerónimo Salguero y Avenida Costanera. Los menores están fuera de peligro y fueron los que avisaron la desaparición del hombre.

Una tragedia ocurrió este martes en Costanera Norte, cuando un hombre se metió a nadar al río con cinco menores y terminó ahogado. Así lo confirmó Prefectura, quien se ocupó de sacar su cuerpo del agua.

El hecho ocurrió en Jerónimo Salguero y Avenida Costanera. Según se informó, en el operativo actuaron buzos y gomones, los cuales se dirigieron rápidamente desde el Servicio de Salvamento y Buceo, de Prefectura.

En el lugar también se encuentra personal médico del SAME, Policía de la Ciudad y bomberos, ya que habían comenzado a buscar a la víctima por tierra.

Así sacaban el cuerpo del hombre ahogado del rio hombre ahogado costanera Por su parte, los menores, de entre 12 y 15 años, están fuera de peligro. Fueron atendidos en el lugar, sin necesidad de ser trasladados.

Fueron ellos quienes salieron inmediatamente del agua para avisar que el hombre estaba desaparecido. Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima, aunque tendría entre 20 y 25 años según la información recibida.