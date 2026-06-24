Confirmaron el procesamiento de Fini Lanusse y Hernán Boveri en la causa por las "Propofest"

La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó por mayoría el procesamiento de Delfina “Fini” Lanusse y Hernán Boveri en la causa que investiga el robo de medicamentos en el Hospital Italiano para presunto uso de propofol en fiestas clandestinas.

La resolución avala el avance de la investigación judicial y mantiene a ambos imputados bajo proceso mientras continúan las medidas destinadas a esclarecer los hechos.

El expediente ganó notoriedad pública tras la muerte de Alejandro Zalazar, un joven anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, cuyo fallecimiento puso bajo la lupa la circulación ilegal de medicamentos de uso exclusivamente hospitalario.

Según la decisión de la Sala V de la Cámara del Crimen, el procesamiento de ambos imputados fue confirmado en el marco de la investigación sobre el presunto uso de propofol en reuniones clandestinas.

La medida no implica una condena , pero sí ratifica que existen elementos suficientes para que continúen siendo investigados dentro de la causa . De esta manera, el expediente sigue avanzando mientras la Justicia profundiza las pruebas y testimonios incorporados al caso.

¿Cómo comenzó la investigación?

La causa se inició en febrero tras la muerte de Alejandro Zalazar, exresidente del Hospital Rivadavia y anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El profesional fue encontrado sin vida en su domicilio y la investigación determinó que la causa del fallecimiento fue una sobredosis de propofol y fentanilo.

Durante el procedimiento realizado en la vivienda, la Policía secuestró medicamentos y una bomba de infusión, elementos que despertaron la preocupación de las autoridades sanitarias y judiciales.

¿Qué son las denominadas “Propofest”?

A partir de la investigación comenzó a circular entre médicos y residentes la expresión “Propofest”, utilizada para describir supuestas reuniones clandestinas en las que se administraban drogas hospitalarias con fines recreativos. Según testimonios y mensajes incorporados al expediente, estas reuniones habrían incluido el uso de propofol y fentanilo, dos anestésicos cuyo empleo está restringido al ámbito médico.

La Justicia investiga si existió una organización destinada a obtener y distribuir estos fármacos fuera de los circuitos autorizados.

¿De dónde provenían los medicamentos investigados?

La investigación estableció que los medicamentos utilizados por Zalazar provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires. A raíz de ese hallazgo, se identificó a un anestesista y a una residente de tercer año como presuntos responsables del robo y la distribución de las sustancias.

Según trascendió, ambos ya no se desempeñan en la institución. Además, el hospital inició un sumario interno y presentó una denuncia ante la Justicia para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

¿Qué modalidades de reuniones investiga la Justicia?

De acuerdo con testimonios y conversaciones de WhatsApp incorporadas al expediente, existirían al menos dos modalidades bajo investigación. La primera era descrita como “viajes controlados”, experiencias en las que personas pagaban para consumir las sustancias bajo la supervisión de un profesional capacitado para intervenir ante posibles complicaciones médicas, como apnea o paro respiratorio.

La segunda modalidad consistía en fiestas privadas o encuentros de carácter íntimo organizados dentro de círculos reducidos de conocidos, donde las drogas eran ofrecidas con fines recreativos.