Condena confirmada para el exjefe de bomberos que abusó de su compañera en el barrio porteño de Flores

El 19 de agosto de 2019, la Estación Séptima de Flores , ciudad de Buenos Aires, fue el escenario de un caso de abuso sexual que significó el despido de Numa Lorenzo Coin, ex teniente de los bomberos voluntarios de la zona. Este jueves confirmaron su condena de tres años en suspenso.

Casi siete años después del hecho, los jueces Jorge Luis Rimondi y Gustavo A. Bruzzone de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal decidieron rechazar un recurso interpuesto por la defensa de Coin y, en consecuencia, confirmaron la condena.

Sin embargo, el exbombero no pisará ningún centro penitenciario, ya que su condena no supone una reclusión, ya que está en suspenso.

Todo ocurrió en la madrugada del día señalado, concretamente entre las 4 y las 5 en la central de los bomberos.

Allí, el jefe del cuerpo de Flores convocó a su víctima, parte de los brigadistas, a su oficina, donde la esperaba con el torso desnudo.

Tras recriminarle su desempeño en el cuerpo de bomberos, Coin se abalanzó sobre la mujer intentando besarla a la fuerza, generando un forcejeo del que logró liberarse golpeando al abusador con el codo.

La mujer relató haber sentido una profunda angustia, llegando a vomitar por los nervios tras el ataque. Sobre los días posteriores al ataque, expresó que inicialmente no denunció por miedo a que no le creyeran, dado que Coin gozaba de "buena fama" y ella era nueva en la fuerza.

Además, una grabación realizada por la víctima horas después del hecho donde Coin le pedía disculpas diciendo: "Pensé con la otra cabeza".