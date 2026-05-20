Cómo sigue la investigación por la muerte de la docente de Junín: la necropsia no fue concluyente y sigue el misterio

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez , la docente jubilada hallada parcialmente calcinada dentro de su casa en Junín , continúa bajo la figura de femicidio mientras la Justicia avanza con nuevas medidas para intentar esclarecer el estremecedor crimen. La necropsia no fue concluyente y el caso toma un nuevo giro.

A través de un comunicado oficial, la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín confirmó que sigue activo el protocolo de femicidio previsto en el artículo 80 del Código Penal, mientras se desarrollan distintas tareas investigativas sobre el caso que conmociona al Este mendocino.

Entre las medidas ordenadas por la Fiscalía se encuentran la toma de declaraciones testimoniales a vecinos y familiares de la víctima, además del análisis de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la vivienda de calle Isaac Estrella , donde fue encontrado el cuerpo.

Uno de los puntos centrales de la causa pasa ahora por los estudios científicos realizados sobre el cuerpo de Margarita Gutiérrez.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal , debido al avanzado estado de deterioro y calcinación en el que fue hallada la víctima, se enviaron muestras a la sección de Anatomopatología del Cuerpo Médico Forense para intentar establecer con precisión la causa de muerte.

De acuerdo con lo informado oficialmente, ese procedimiento demandará varias semanas debido a la complejidad de los análisis.

ADN y rastros bajo análisis

En paralelo, los investigadores también avanzan sobre distintos rastros genéticos recolectados tanto en la escena del crimen como sobre elementos vinculados a la causa.

Las muestras de ADN extraídas en la vivienda serán cotejadas con otros perfiles genéticos obtenidos durante la investigación para determinar quiénes estuvieron dentro de la casa antes o después del asesinato.

La causa permanece bajo un fuerte hermetismo judicial mientras fiscales y peritos intentan reconstruir las últimas horas de la docente jubilada y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda donde fue hallada sin vida.