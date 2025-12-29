Cómo es el Mercedes Benz 230 SL Pagoda que chocaron en la Panamericana

Se trata de un auto diseñado para combinar la potencia de un deportivo con el confort de un auto de lujo. Tiene un valor cercano a los 200 mil dólares.

El Mercedes Benz 230 SL Pagoda volvió a estar en boca de todos, tras la viralización de un video en el que se ve el momento en el que el auto de lujo pierde una rueda y es impactado por otro auto en plena Panamericana.

Cómo es el Mercedes Benz 230 SL Pagoda El Mercedes-Benz 230 SL, conocido popularmente como “Pagoda”, es uno de los autos clásicos más icónicos y elegantes de la historia. Producido originalmente entre 1963 y 1967, fue diseñado para combinar la potencia de un deportivo con el confort de un auto de lujo.

Su apodo proviene del techo rígido removible con forma cóncava, inspirado en la arquitectura de los templos asiáticos, lo cual no solo es estético sino que mejora la visibilidad y la seguridad estructural.

Tiene un motor de seis cilindros en línea de 2.3 litros que entrega 150 HP. Alcanza una velocidad máxima de unos 200 km/h y su valor ronda los 200 mil dólares.

Cómo fue el choque en la Panamericana El sábado pasado, cerca de las 9:30, a la altura del cruce con Camino del Buen Ayre, el Mercedes-Benz perdió la rueda trasera izquierda y quedó inmovilizado. En el video se observa el momento en el que un Peugeot 308 lo impactó por detrás.